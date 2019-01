"AZC yn Balk al op 1 april wer iepen"

Ynformaasjejûn

Kommende tongersdei hâldt de gemeente in ynformaasjejûn foar omwenners. Dêryn sille se útlizze hoe't de gemeente omgean wol mei de oanfraach. As it oan it COA leit, moat it sintrum al mei yngong 1 april wer de earste asylsikers opfange.

Doel is om benammen famyljes op te fangen yn Balk, mar neffens in wurdfierder fan it COA is dat net hielendal wis. It sintrum is dêr geskikt foar, mar it hinget ôf fan hokker flechtlingen nei us lân komme.