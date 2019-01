Kik Pierie: "Ik dacht: ik schiet die bal er lekker zelf in"

Wat wie dat plan dan? "We speelden in een soort kerstboomidee, met Sam Lammers als diepste speler en Arber Zeneli en Mitchell van Bergen eromheen. Uiteindelijk werkte dat de tweede helft heel goed."

Jansen is benammen bliid om de wize wêrop't syn spilers har werom fochten yn de wedstriid. "Als je ziet wat voor karakter wij tonen, dat vind ik wel heel knap. 3-1 achter, 4-3 achter en dan zo terugkomen, dat is top." Dat sit neffens Jansen ek yn de spilersgroep. "We hebben een heel goede groep om mee te werken. We laten niet snel onze kop hangen." Dochs moatte der ek saken oars. "De eerste helft hebben we te gemakkelijk goals weggegeven. We komen wel steeds heel aardig terug, maar dat andere moet wel wat beter."

Strafskop of net?

In kertier foar tiid woe Hearrenfean in strafskop, nei in botsing tusken Ajax-keeper Kostas Lamprou en Sam Lammers. "Hij landt eigenlijk gewoon op Sam, dus ik vind het wel een penalty", seit Jansen. De fideoskiedsrjochter hat it momint ek beoardiele. "Ze nemen alle tijd om te kijken, uiteindelijk kijkt de scheidsrechter er zelf ook naar en dan zegt-ie: geen penalty. Dan zal het misschien ook wel geen penalty zijn, maar ik dacht van wel."

Skiedsrjochter Serdar Gözübüyük krige nei ôfrin ek krityk fan skiedsrjochtersbaas Dick van Egmond, mar hy bleau by syn miening: "Ik vond het te licht."

Lammers: ik maakte me al klaar

De man dy't sels by it momint belutsen wie, Sam Lammers, tocht wol dat it in strafskop wie. "Dat gevoel had ik gelijk, dus toen hij ging kijken dacht ik dat ook. Ik tikte de bal langs de keeper en hij komt in botsing met me. Hij had de bal niet, dus ik dacht dat het een penalty was. Ik was me al klaar aan het maken voor de penalty. Het is een keuze van de scheids. Ik ben het er niet mee eens, maar daar kun je niets aan doen."