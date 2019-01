Warner Hahn: "Ik baal ontzettend van de fout die ik maakte"

Hahn rint de slotfaze nochris nei: "We hadden misschien nog wel een penalty moeten hebben. Daarna kwamen we nog achter, maar in de allerlaatste minuut maakten we weer gelijk. We kwamen ook nog één-op-één waaruit we de 5-4 kunnen maken, maar ook Ajax kreeg nog een grote kans. Knotsgek."

Wat oerhearsket, is dat Hearrenfean it goed dien hat. "We hebben vooral laten zien dat er iets te halen is. Donderdag mogen we het opnieuw proberen." Dan spilet Hearrenfean yn de kwartfinale fan de KNVB-beker wer yn Amsterdam tsjin Ajax. "Ik hoop op net zo'n spektakel als vandaag. En dan hopen dat-ie de goede kant op valt."

Oars oanpakt

Earder dit seizoen ferlear Hearrenfean yn eigen hûs noch mei 4-0 fan Ajax. "Toen probeerden we om vol druk te zetten, maar daar voetbalden ze zo tussendoor. Ze hebben heel veel kwaliteit. Nu hebben we het anders aangepakt en daar resultaat mee behaald."

Nei in lyts healoere seach Hahn der net goed út by de 3-1 fan Ajax. "Ik baal ontzettend van die fout. Ik zag de bal omhooggaan en ik dacht dat ik de bal weg kon stompen. Maar ik liep al direct tegen iemand op en dan sta ik in niemandsland. Dan baal ik enorm. Ik had een goede voorbereiding gedraaid op de tweede seizoenshelft."