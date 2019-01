Betiid fan bêd ôf foar de bloedmoanne op Blue Monday

Supermoanne

De moanne is net allinne read, it is ek in 'supermoanne'. De moanne stiet tichter by de ierde en stiet leger oan de hoarizon. Dêrtroch liket de moanne noch grutter as normaal.

Wa't op blauwe moandei net bûten blaubekje wol by de superbloedmoanne, moat him waarm oanklaaie. It kin flink kâld wurd mei sa'n seis of sân graden froast.