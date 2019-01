Hearrenfean pakt punt by Ajax nei spektakelstik: 4-4

3-3 troch Lammers en Van Bergen

Sa mocht Hearrenfean by it skoft noch hoopje op in goed resultaat yn Amsterdam. En dat die wol bliken: Lammers krige op it middenfjild de bal fan Kik Pierie. Hy spile him, krekt as by de 1-1, goed frij, solearre rjochting de Ajax-goal en skeat fan bûten it strafskopgebiet raak: 3-2.

Nei't Dolberg mei in kopbal ticht by de 4-2 wie, makke Hearrenfean sels gelyk: Pierie wurke fuort en Lammers kaam healwei de eigen helte yn balbesit. Dy lansearre Mitchell van Bergen. De bûtenspiler hie Daley Sinkgraven tsjinoer him, kapte twa kear en skeat de bal yn de fiere hoeke. It wie wer hielendal gelyk.