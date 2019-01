UNIS Flyers boartet mei 'takomstteam' Tilburg: 0-20

Nei de earste perioade wie it al 7-0 foar de Flyers. Dêrnei diene de Flyers it relatyf rêstich oan, want yn it twadde perioade skoarden de Feansters mar fiif kear. Yn de lêste tweintich minuten waard de produksje wer opfierd, sadat de Flyers úteinlik mei tweintich goals ferskil wûnen.

Dat de Flyers wûnen, wie wol te ferwachtsjen: de Feansters steane twadde yn de BeNe-league, Tilburg lêste. It takomstteam is net it earste team fan Tilburg; dat spilet yn de Dútske Oberliga Nord.