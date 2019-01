LDODK wint yn thriller op besite by koprinner Fortuna

"It moast in bytsje meisitte, dat we nei it skoft direkt twa makken", sei trainer Mulder. De ûntlading by syn ploech wie grut nei ôfrin. Mulder: "Dat grillige moast der by ús út, dat we de iene wike hiel goed binne en de oare in stik minder. It wie sa knap hjoed. We stiene de hiele wedstriid achter. Dat wie meastal net ús sterkste punt, mar no koene we it ombûge."