Fjouwermansbob mei Dennis Veenker fyftjinde yn Innsbruck

De fjouwermansbob, mei dêryn Dennis Veenker fan It Hearrenfean, is by de wrâldbekerwedstriid yn Innsbruck dield fyftjinde wurden. Nei twa runs wie de tiid 1.42.55. Dêrmei joech it fjouwertal, mei Ivo de Bruin as piloat, 1.38 ta op de winners: it Dútske fjouwertal fan piloat Francesco Friedrich.