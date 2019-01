CDA-Steatelid Algra: "OSF wurdt in rânestêdpartij"

FNP-foarsitter Cees van Mourik bestriidt dy opfetting. "De kâns bestiet no dat we wol trije of fjouwer sitten yn de senaat krije. Dy minsken sitte dêr op basis fan in ferkiezingsprogramma dêr't ik ek sels oan meiskreaun ha. Dat is in sterk regionaal programma. Fansels ha we it leafst dat it troch Friezen útfierd wurdt, mar dat hoecht net perfoarst. As jo stelle dat soks wol in soad útmakket, rûkt dat nei etnisiteit en dêr bin ik op tsjin."