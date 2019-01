Meldkeamer riedt reedriden op natueriis ôf

Wa't de ferlieding dochs net wjerstean kin, rint in grut risiko op wiete fuotten. Sels op de Rypstjerksterpolder. Dat wie ek de ûnderfining fan Pier Bergsma út Hurdegaryp. Hy sakke hielendal troch it iis en koe hast net mear út it wetter komme. By elke stap sakke er op 'e nei troch it iis. Uteinlik slagge it him om lizzend út it wak te klauterjen. Gjin probleem, want neffens Bergsma, heart it der in bytsje by.