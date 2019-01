Fleur van der Bij is op syk nei de man dy't har suske dearied

Trettjin jier letter komt de klap. Op har reis by de Nyl yn Sûdan lâns wurdt se konfrontearre mei har ûnferwurke trauma. Fleur van der Bij hat dêroer skreaun yn har debút: De Nijl in mij.

Unferwachte ropt it wurkjen oan dat boek nije fragen op. Lykas: Wa wie de man dy't myn suske dearied? Hoe soe it no mei him wêze? It iennige dat se wit, is syn namme en dat er op in stuit op wrâldreis gien is.