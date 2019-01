Psycholooch advisearret bouwers anty-iensumens-huzen

De net al te grutte huzen binne benammen bedoeld foar âlderein, jongerein en lytse ien-âlderhúshâldingen. Foar dy groepen kin in probleem as iensumens op 'e loer lizze. Mei help fan in psycholooch wurdt dêrom no sa boud dat bewenners útnûge wurde om spontaan mei-inoar kontakt te meitsjen.

Direkteur Gerard van der Duim is bot te sprekken oer de resultaten fan de gearwurking. By kommende bouprojekten docht er dêrom graach wer in berop op in omjouwingspsycholooch,