Oanhâlden dronken man pisset plysjesel yn Ljouwert ûnder

Deadsbedriging en xtc

De plysje moast ek yn aksje komme yn in kafee oan it Ruterskertier yn Ljouwert. In 49-jierrige ynwenner fan Stienwyk hie dêr de eigener fan de hoarekasaak mei de dea bedrige. De fertochte is oanhâlden. Hy krige in kollektive hoareka-ûntsizzing fan tolve moannen.

In 18-jierrige Ljouwerter mei him in jier lang ek net sjen litte yn de Ljouwerter hoareka. Hy waard oanhâlden foar it yn besit hawwen fan njoggen xtc-pillen.