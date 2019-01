Earste strange froast yn Ljouwert: -10 graden

By temperatueren ûnder de -10 graden is der sprake fan strange froast. Yn it midden fan it lân frear it matich.

Ferline winter kaam de matige froast letter. Dat wie doe pas op 7 febrewaris.

De earste matige froast tsjinnet him oars altyd earder oan: ein novimber, begjin desimber. Yn trochsneed komme der yn it winterhealjier mei-inoar tolve dagen fan matige froast foar.