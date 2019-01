ONS Snits wint lang om let, nei seis nederlagen op rige

Leechfleaner De Dijk hat noch mar acht punten. ONS hie njoggentjin, mar troch de minne rige fan de Snitsers kamen de gefaarlike plakken wol hieltyd tichterby. Yn Amsterdam wie it by it skoft noch 0-0. Healwei de twadde helte iepene Martijn Barto de skoare. It bleau noch in skoft spannend, mar let yn de wedstriid makke Genridge Prijor dien wurk.

ONS Snits stiet no op it tolfde plak. It ferskil mei de neikompetysjeplakken is no seis punten.