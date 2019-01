Doek falt foar Hotel Ie-Sicht yn Aldegea

Eigner Gerlof Bleeker en syn frou Coby wolle nei 18 jier wat oars. Wat dan krekt, dat witte se noch net. Doel is dat se earst wol belutsen bliuwe by it nije hotel. "De keaper hat my en Coby frege oft wy yntereasse wiene om it hotel te ferkeapjen oan in projektûntwikkeler. Dat fûnen wy wol wat", fertelt Gerlof Bleeker.

It stel nimt de ferhier fan de apparteminten op harren en de hoareka bliuwt ek fan harren. Foar dat hoareka-part hawwe se al in hierder fûn, dus it stel krijt mear tiid foar oare saken.