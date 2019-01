Europeeske wittenskippers wolle planetarium op Wrâlderfgoedlist sette

Aldste, noch wurkjende planetarium

It wurk fan Eisinga is hoe dan ek unyk. It is it âldste, noch wurkjende planetarium yn 'e wrâld. Der wurdt hurd wurke om it op de UNESCO Wrâlderfgoedlist te krijen. Warmenhoven hat yn desimber in brief krige fan de minister, dêr't yn stiet dat se harren kandidatuer stipet. "Dankzij dat onderzoek kunnen we ons dossier een goede wetenschappelijke basis geven. En dat is een eis van UNESCO."

Yn 2023 sil dúdlik wurde oft dat slagge is. "Dan krijg je een geweldige statuur en zal ook de toekomst verzekerd zijn", seit Warmenhoven.