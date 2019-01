Emosjonele boargemaster by iepening Kulturele Haadstêdjier yn Matera

Matera leit yn it earme suden fan Italië. It is in streek dy't har faaks wat yn 'e ûnderwâl sitten fielt. Dat Matera no Kulturele Haadstêd is, jout de regio it gefoel dat se meitelle en dat is goed foar it selsbetrouwen.

Deputearre Sietske Poepjes wie by de iepeningsfestiviteiten yn Italië. Se wie bot ûnder de yndruk fan de boargemaster fan Matera, dy't it net droech hold op it poadium.

De iepening en de stêd binne net te fergelykjen mei Ljouwert, neffens Poepjes. "It waar is fansels 300 kear better, mar de stêd is suterich." Se hat it idee dat it Kulturele Haadstêdgefoel yn Fryslân fan it begjin ôf mear libbe as yn Matera. "Mar emosjoneel sieten se der hjir bot op te wachtsjen."