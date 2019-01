HEA! Aize Soetens en syn dravers

Al strunend troch Fryslân sjocht HEA! yn Nijskoat in hynder efter in auto oan draven. Aize Soetens lit ien fan syn dravers útrinne. De draverij is al jierren in hobby fan him. Hy hat der in skoftke út west, mar syn nije freondinne hat him oerhelle dochs wer wat hynders te keapjen.