Snitser ûntdekt ûnderdûkplak by ferbouwing

Op it ferstopplak lei ûnder oare in yllegaal blêd, in foto fan filmstjer Greta Garbo, in medisinekoker en in hiel âld doaske lúsjefers. De nije eigner fan it gebou, Rob Aukema, kaam it lûk by tafal tsjin doe't er in plafond slope woe.

"Ik dacht ineens: hé, hier zit wat los. Wat is dit? Ik stak mijn hoofd door het luik en realiseerde me dat ik een schuilplaats had gevonden", fertelt Aukema. "Je ziet heel duidelijk sporen van mensen die hier verstopt hebben gezeten."