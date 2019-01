Spitse set mei Oranjefroulju goede oefenwedstriid del yn Súd-Afrika

Vivianne Miedema makke de 2-0. Súd-Afrika kaam der yn de earste helte net echt oan te pas, mar tsien minuten foar it skoft wie der dochs ynienen in tsjingoal. Spitse hie dêrnei op slach fan rêst noch in kâns op 3-1, mar de bal bedarre op de latte.

Sherida Spitse spile har 156ste ynterlân, wêrmei't se no dield 'recordinternational' is tegearre mei Annemieke Kiesel-Griffioen.