Kaarten foar Snitser filmwykein fleane de doar út

Foarsitter Klaus Boonstra fan de stichting Filmhuis Sneek sjocht it tefreden oan. "We zitten flink in de lift. Toen we in 2011 begonnen, kwamen er 1.700 mensen en nu staan we op een verwachte stand van zo'n 4.500 bezoekers in dit weekend."

Der wurdt goed neitocht oer hokker films der fertoand wurde sille. Ger de Boer hat it filmprogramma makke. "Daar ben ik het hele jaar mee bezig. Ik denk nu al na over de films die we volgend jaar zullen laten zien." Boonstra is tefreden mei de films dy't útsocht binne. "We volgen het met veel belangstelling. Zo nu en dan geven we zelf nog tips", fertelt er, "We zijn een leuk team en vullen elkaar goed aan. Dat is ook een van de succesfactoren."