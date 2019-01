Fryske Ballonfeesten krije folslein nij bestjoer

Kleinsmit seach dat it minder gie. Doe't hy der 34 jier lyn mei begûn, droech hy it nei trije jier oer. Doe rûn it goed. De lêste jierren waard it minder. "Financieel liep het niet helemaal goed. Het bestuur had geen tijd en dingen moesten op het laatste moment worden geregeld", fertelt er. "Als je een goed evenement wil neerzitten, moet je er veel tijd insteken en goede mensen inzetten."

Hy wol it âlde bestjoer net ôffalle, mar feit is dat de eardere foarsitter Wiebe Jelsma ein febrewaris ferline jier opstapt is, omdat hy it te drok hie. Ek ferskilde hy fan miening mei de rest fan it bestjoer.

Nije koers

It nije bestjoer fart fansels in nije koers. "Er zit meer jeugd in nu. De jeugd heeft toch andere ideeën dan wij. Het is belangrijk dat zij meedoen." It festival wurdt duorsumer en Kleinsmit wol besykje it ballonfarren op grien gas mooglik te meitsjen. "Ik ben er druk mee bezig om een motorballon op groen gas te laten vliegen." Der bestean lykwols noch gjin ballonnen dy't op grien gas fleane.