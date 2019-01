Earste reedriders weagje harren op Ryptsjerksterpolder

It reedrydbûn riedt ôf om it iis op te gean. Nei dizze iene nacht froast is der eins nearne genôch iis, seit in wurdfierder. Fiif reedrydklups prate oer mooglike maratons op skeelerbanen.

Oant en mei moandei sil it frieze. De dei dêrnei falt der 2 oant 5 sintimeter snie. As der snie op it iis leit, groeit it iis net hurd.