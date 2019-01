Kat oan wal brocht nei seereis op fiskersskip

De bemanning fan de kotter wie krekt dwaande de earste fisk te fangen en te ferwurkjen, doe't de kat foar it ljocht kaam. Earst hearden in nuver lûd en doe seach de bemanning de kat. It gie noch hast mis, doe't ien fan de bemanningsleden it bist fange woe. De kat rûn op dek wylst der krekt in bats seewetter oerhinne sloech.

De bemanning tocht dat de kat oerboard slein wie, mar doe seagen se it bist dochs wer omskarreljen. No slagge it wol de poes te fangen, Hy krige in waarm plakje en safolle fisk te iten as er hawwe woe.

Diere-ambulânse stiet klear

Sneontemoarn ier en betiid lei skipper Jilling Coehoorn fan De Lemmer oan yn de haven fan Harns. Dêr stie de diere-ambulânse al klear om de kat mei te nimmen. Omdat it bist gjin chip hat, is de eigener ûnbekend. Dêrom sit de kat no yn it asyl. As de eigener him net binnen twa wiken meldt, giet it asyl op syk nei in nije eigener. De frou en de bern fan Coehoorn hawwe al oanjûn de kat wol hawwe te wollen, mar de skipper sels moat noch efkes oan it idee wenne.