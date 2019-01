Konikshynders út Flevopolder oerbrocht nei Lauwersmargebiet

Boskwachter Kloosterhuis krige de fraach oft se romte hiene foar mear hynders. Yn it Lauwersmargebiet rinne no al goed 250 hynders om. No wie der tafallich in plak dat in skoft net beweide wie en dêr koene dy fjirtich hynders prima yn. Yn it Lauwersmargebiet litte se op stikken lân om bar Skotske Heechlannerkij en Konikshynders omrinne en weidzje. Oars soe it gebiet stadichoan yn bosk feroarje.

De hynders út de Flevopolder waarden freed mei twa feeweinen brocht. Se sprongen der net enthûsjast út, mar moasten wat oanmoedige wurde, fertelt Kloosterhuis. De feearts har der ek noch efkes nei sjoen oft alles wol goed wie. De bisten seagen der sûn út.

De Konikshynders út de polder rinne net yn itselde gebiet as de Koninkhynders dy't al yn it Lauwersmargebiet binne. De sosjale strukuer is hiel wichtich by Konikshynders. Dizze groep út de polder is ien famylje. As meardere groepen byinoar setst, krijst mooglik in stammestriid.

Kloosterhuis ferwachtet dat de nije groep him gau thúsfiele sil yn it Lauwersmargebiet. Dat komt ek omdat se hjir mear gers hawwe om te fretten as yn de polder. Se binne ek te sjen, want troch harren gebiet rint in fytspaad en in kuierpaad.