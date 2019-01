Kealtsjes omkaam by brân yn boereskuorre Tsienzerbuorren

It wenhûs is foar in part behâlden bleaun, mar it hat wol grutte reek- en wetterskea oprûn. Njonken de ôfbaarnde skuorre, stie noch in skuorre, mar dy is behâlden bleaun. Foar safier bekend, binne der gjin skealike stoffen frijkaam. by de brân dy't tusken tolve en ien oere útbruts. Pas oeren letter hiene de ferskate brânwachtkorpsen it fjoer ûnder kontrôle.