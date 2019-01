Lytse, mar fertsjinne oerwinning fan Cambuur by Helmond Sport

Nochris fjouwer minuten letter waard de skoare iepene. In oanfal fan Cambuur like op neat út te rinnen, mar Helmond Sport ferdigene min út. Dêrtroch kaam Kevin Jansen yn balbesit. Hy spile knap in mantsje út en fûn dêrnei Conraad, dy't frijstie yn it strafskopgebied fan Helmond. Dy bleau kalm en passearre doelman Stijn van Gassel: 0-1.

Slotfaze

Dêrnei wie it hast ek wer dien mei de kânsen foar Cambuur. Helmond Sport besocht wol om wat oan te setten, mar Cambuur kaam kwalik yn de problemen. Ien kear wol: de Ljouwerters hiene even benaud by in frije traap fan Helmond, mar troch Jansen en ynfaller Andrejs Ciganiks koe de bal fuortwurke wurde.

Cambuur hie yn de lêste minuten eins de gruttere kânsen. Van Gassel helle in skot fan Van Kippersluis út de hoeke en Jansen skeat krekt njonken de goal.

Helmond koe net mear gefaarlik wurde en dus hat Cambuur de earste oerwinning fan 2019 binnen. De ploech fan René Hake hat no 32 punten en stiet op it njoggende plak.