Yn Harns diele Hannemahûs, boekhannel en biblioteek ien yngong

Ad Peek is direkteur fan boekhannel Van der Velde en hy fynt it moai dat sa'n gearwurking yn Fryslân kin. "In Dokkum werken we ook al samen met de bibliotheek, maar hier is het nog duidelijker. We hebben allebei maar een doel: dat mensen blijven lezen. De bereidheid tot samenwerking in Fryslân is heel groot. Daar mag je echt trots op zijn. We proberen het in Drenthe ook van de grond te krijgen, maar daar is het een stuk lastiger."