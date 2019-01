Bemanning marineskip siket nei konteners: "Zeebodem in kaart brengen"

Fanwegen hurde wyn en hege weagen wie it dagen wachtsjen op it begjin fan de bergingsoperaasje yn it Waadgebiet. Freed is it lang om let úteinset en de marine is ek ynskeakele om mei te sykjen nei de konteners dy't yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris fan in frachtskip ôf foelen. It marineskip Luymes fart boppe It Amelân. "We brengen vooral het gebied in kaart, of er ergens anders ook nog containers liggen", seit kommandant Jeroen Lokerse.