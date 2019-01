Mear wurkgelegenheid en miljeuwinst troch biologyske lânbou

Neffens it rapport smyt de biologyske lânbou sa'n twa persint mear wurkgelegenheid op. Ek soarget it oer it algemien foar in skjinner miljeu.

Noardlike oanpak

De trije noardlike deputearren, Johannes Kramer, Henk Staghouwer en Henk Jumelet, sjogge yn it rapport oanknopingspunten foar in noardlike lânbouoanpak. It jout harren fertrouwen om de biologyske lânbou stimulearje te bliuwen.