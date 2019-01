"Lange winterperioade komt deroan, mei kâns op moai stikje swart iis"

Neffens waarman Piet Paulusma geane we rjochting in lange winterperioade. "Der sit wolris even in dip yn, der kin snie komme. Mar der kin ek prachtich iis komme, want de kommende nachten ha we rêstich waar mei matige froast. Dan komt der dochs in moai stikje swart iis yn te lizzen."

Glêdens en autoruten skrabje

Freed wie de temperatuer oerdeis noch fier boppe nul, sa'n 5 graden, mar freedtenacht begjint dan dochs dy perioade mei it winterwaar. "Dan ha we it oer -3 graden, miskien -4, mar dan moat it lang opklearje. Der is wat bewolking. De wyn is swak oant matich súd-súdeast en stadichoan east-súdeast", sa seit Paulusma. Neffens him is der ek kâns op glêdens en is it wer tiid om autoruten te skrabjen.