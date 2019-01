Marjon Visser nei twa poppen werom op heechste kuorbalnivo

Oare status

De status fan LDODK is feroare yn ferliking mei de earste perioade fan Visser by de klup. "Earst wiene we echt de underdog. It earste jier dat we yn de Kuorbal League sieten, sei elkenien 'LDODK knikkeret der gelyk wer út'. Des te knapper is it dat we ús de earste twa seizoenen hanthavene ha", sa seit se.

"No is it hiel oars. We hawwe gewoan in pear hiele goeie spilers der by, internationals sels. Je posysje is ek oars, en dus binne de ferwachtingen ek oars. It is moai dat je as klup sa trochgroeie kinne", fynt Visser.