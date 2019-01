ENKÊTE: Fielsto dy mear Fries of Nederlanner? Of bist benammen in grutske Europeaan?

Hoe sterk fielsto dy ferbûn mei dyn wenplak, regio of provinsje? Of fielsto dy benammen ferbûn mei Nederlân, Europa of it bertelân fan dyn âlden? Spreksto thús in dialekt of in oare taal as it Nederlânsk? Wêr bist grutsk op of wêr skammest dy foar? Omrop Fryslân wol it graach witte en docht ûndersyk, tegearre mei de NOS en buro I&O Research.