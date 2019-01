Ireen Wüst dochs selektearre foar WK allround yn Calgary

Wüst wie net selektearre, omdat se by it EK ôfrûne wykein njonken it poadium einige. Se waard fjirde. In poadiumplak wie in eask foar rjochtstreekse kwalifikaasje.

De KNSB hat der by de seleksje foar it WK rekken mei hâlden dat Wüst ferline wike by it EK yn Italië noch bot oanslein wie troch it ferstjerren fan har freondinne en âld-reedrydster Paulien van Deutekom. Se koe dêrtroch net optimaal prestearje.