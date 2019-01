Frachtweinsjauffeur (44) komt út Tsjechië en is noch hieltyd fertochte

De frachtweinsjauffeur, dy't ôfrûne freed op it terrein fan FrieslandCampina oanriden waard troch in trein fan Arriva, is in 44-jierrige man út Tsjechië. De sjauffeur waard foarige wike nei it ûngelok al heard troch de plysje en is dêrnei frijlitten. Hy is neffens de plysje noch hieltyd fertochte; wêrfan't de man krekt fertocht wurdt, is noch net dúdlik.