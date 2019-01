Plysje is noch hieltyd dwaande mei ûndersyk Nijhoarne

By it ynsidint is tongersdeitemoarn de ynsittende fan in auto ferstoarn. De man woe himsels tekoart dwaan. Doe't de plysje oankaam om help te ferlienen, ried de man op harren yn.

Ien plysjeman bedarre ûnder de auto en rekke ferwûne. De situaasje waard dêrnei neffens de plysje sa gefaarlik, dat se op de auto sketten ha.

De auto fan de man fleach yn de brân en kaam tsjin de wenning ta stilstân. De man rekke swierferwûne en ferstoar koart dêrnei.

It is noch net bekend hoe't de man ferstoarn is. De resjerzje en de Ryksresjerzje dogge hjir ûndersyk nei.