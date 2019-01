NNO bringt klassike muzyk nei beukers op skoallen

It Noord Nederlands Orkest (NNO) is begûn mei in rige konserten spesjaal foar beukers. Fjouwer muzikanten en in presentatrise trede op op basisskoallen yn Ljouwert. Dêr spylje se it stik 'Carnaval des Animaux'. It earste konsert wie foar de bern fan basisskoalle De Sprong yn Techum, yn Ljouwert.