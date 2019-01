Plestik ferpakking fan de takomst wurdt betocht op It Hearrenfean

Philips en Unilever

De Rouwe hopet dat Fryske bedriuwen profitearje fan de útfiningen dy't it testsintrum op It Hearrenfean docht, mar hy wol ek dat grutte bedriuwen as Philips en Unilever har foardiel dogge mei it Fryske ûndersyk.

"Wat soe it moai wêze as Philips en Unilever dalik sizze: 'No hawwe wy in nije ferpakking en dy giet net mear nei de REC yn Harns, mar dy brûke wy opnij'.

Underwiis

Ek it mbo, hbo en de nije Fryske universiteit moatte by it testsintrum belutsen wurde, seit De Rouwe: "Wy libje yn in provinsje dêr't de linen hiel koart binne. It ûnderwiis wol serieus mei in roadmap foar de takomst oan de gong".

It testsintrum foar plestik freget in ynvestearring fan trije miljoen euro, foar trije jier.