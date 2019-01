Berging konteners yn Noardsee set freed lang om let útein

De skippen pakke de stikkene konteners mei in griper út it wetter. Konteners dy't noch ticht binne, krije in markearring en wurde letter ophelle. De skippen krije stipe fan seis surveyskippen en twa guardskippen, dy't de oare skipfeart yn de gaten hâlde en om de bergingsskippen hinne liede. Yn de buert lizze fiskersskippen klear dy't losse rommel út de konteners út it wetter fiskje.

De bergingsskippen wiene woansdeitemoarn al ûnderweis gien nei de konteners. Se moasten doe noch wachtsje op rêstiger waar, om echt oan de slach te kinnen.