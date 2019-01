Isolaasjeplatefabryk Snits wol ien jier nei de start al fiif kear sa grut wurde

De isolaasjeplaten fan EverUse wurde makke fan papierôffal en kinne op grut entûsjasme rekkenje yn de bouwrâld, omdat se net allinnich de waarmte goed binnenhâlde, mar ek nochris lûdsisolearjend binne. Bygelyks by renovaasjes wurde se brûkt.

Mei-oprjochter Martijn Vinke seit dat bûten Nederlân belangstelling is yn 12 lannen, wêrûnder de Feriene Steaten, Saûdy-Arabië, Dubai, Kanada en Frankryk. De isolaasjeplaten wurde al levere yn Switserlân, België, Denemarken, Ingelân en Spanje.

Mear romte nedich

It fabryk op De Hemmen yn Snits kin op it stuit in miljoen kante meter isolaasjeplaat yn it jier produsearje, mar om oan de fraach te foldwaan ferwachtet Vinke dat der 5 miljoen kante meter yn it jier makke wurde moat.

Oft dat yn Snits kin, is noch net wis. Yn it besteande gebou is net genôch romte en plak foar nijbou is der net, as it moat oan de oare kant fan de strjitte wêze. De direksje is op dit stuit de mooglikheden oan it ferkennen.

De ferwachting is ek dat der flink mear personiel nedich is. Op it stuit wurkje der fiif minsken by EverUse.