Ynwenners Waadhoeke ha noed oer tal arbeidsmigranten yn de gemeente

Yn guon doarpswiken is de ferhâlding tusken de doarpelingen en de migranten fersteurd en dat jout ûnrêst. It probleem spilet al efkes en neffens in protte ynwenners en organisaasjes is it heech tiid dat der wat oan dien wurdt, sa wie tongersdeitejûn yn Marsum te hearren by in iepenbiere gearkomste oer de húsfêsting fan de arbeidsmigranten yn de gemeente.