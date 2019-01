Gearwurking moat oanpak natuerbrannen better meitsjen

Dy brân hat neffens de belutsen partijen sjen litten hokker gefolgen in natuerbrân hawwe kin. Feilichheidsregio's wolle tenei mear gearwurkje mei ûnder mear terreineigeners, campinghâlders en gemeenten oan maatregels om brannen en de effekten dêrfan foar te kommen.

It giet dan bygelyks om it útwikseljen fan kennis oer tagongsdiken, de beskikberheid fan wetter en de berydberheid fan in natuergebied troch swier materieel.