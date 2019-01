Tsead Bruinja is de nije Dichter des Vaderlands

De sjuery neamt Bruinja in dichter dy't yn earlike en ienfâldige wurden tagelyk gefoelich en skerp wêze kin. Bruinja publisearre sûnt 2000 12 bondels, sawol yn it Nederlânsk as it Frysk. Hy jout no les oan de skriuwoplieding fan hegeskoalle ArtEZ yn Arnhem.

Bruinja makke yn 2009 ek al kâns om de Dichter des Vaderlands te wurden, mar doe gie Ramsey Nasr mei de earetitel oan de haal. "Ik wol de minsklike kant fan de saak beljochtsje en sykje nei in nuânse", seit Bruinja freed yn NRC.

"Mar ik moat ek romte ha om boas te wêzen en dan miskien ûngelyk te krijen. Mar dat is ek in stim yn de maatskippij. De publike romte is ek in moetingsplak fan útienrinnende útsprutsen mieningen. Dat meie myn gedichten ek wêze."