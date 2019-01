Mear as hûndert meiwurkers Dockinga College bypraat troch ûnderwiisbûnen

Woansdei waard bekend dat de twongen ûntslaggen by it Dockinga College foarearst fan tafel binne.

Neffens de meisizzenskipsried fan it Dockinga College wie de sfear op de gearkomste noflik en is de skrik fan de ûntslaggen, dy't yn novimber foarich jier oankundige waarden, foar no fuort nommen.

Gjin dúdlikheid oer tekoart

Der is lykwols noch gjin dúdlikheid oer it krekte tekoart fan it Dockinga College. De direksje en de bûnen ferskille op dit punt fan miening. Neffens it Algemiene Underwiisbûn is it tekoart minder as de helte fan de sifers wêrmei't de direksje fan de skoalle wurket.

It Dockinga College wol oant no ta noch net reagearje op de útkomsten fan de petearen mei de bûnen.