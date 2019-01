ProRail docht oanjefte tsjin frachtweinsjauffeur dy't oanriden waard troch trein

ProRail docht oanjefte tsjin de sjauffeur fan de frachtwein, dy't ôfrûne freedtejûn oanriden waard troch in trein fan Arriva yn Ljouwert. Dat hat de spoarbehearder tongersdeitemiddei bekend makke. De oanriding fûn plak op it terrein fan FrieslandCampina, dêr't de sjauffeur syn frachtwein op de spoaroergong stilset hie. Bylden fan it ûngelok kamen woansdeitejûn nei bûten.