Fuortbestean It Koartling Bûtenpost bedrige troch koartsjen subsydzje

It bestjoer fan sosjaal-kultureel sintrum It Koartling yn Bûtenpost makket him grutte soargen oer it fuortbestean, no't de gemeente Achtkarspelen oankundige hat dat de subsydzje mei in tredde fermindere wurdt. Neffens it bestjoer is dit te min en komt der op dizze wize in ein oan it hast 50 jier âlde sintrum.