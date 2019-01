"Bellers nei selsmoardprevinsje 113 moatte ek yn it Frysk antwurd krije"

"De Fries werd nu in zijn eigen taal aangesproken over een onderwerp dat natuurlijk best gevoelig ligt. Daardoor komt het veel meer binnen, ga je er over nadenken en ga je er met mensen over praten", seit Haenen.

Nei oanlieding fan de spot kamen der mear minsken ôf op de spesjale ynformaasjegearkomsten dy't de GGD ein ferline jier opset hie. Oft der ek echt mear minsken nei 113 belle hawwe, is net bekend. Mar dy kâns is grut neffens Haenen. Minsken dy't belje, wurde lykwols yn it Nederlânsk oansprutsen.

"Deze prijs en bijeenkomst geeft ook aanleiding om na te denken over of dat niet anders moet", sa seit Haenen. "Ik ben nu in elk geval geprikkeld, om te bekijken of er voor Friesland niet een aparte oplossing te bedenken is."