Cambuur makket him op foar Helmond Sport, Booy dwaande mei oanfallende fersterkingen,

Jones

Cambuur wol yn de transferperioade, dy't rint oant 1 febrewaris, noch twa oanfallende spilers oanlûke. Ien dêrfan is Matias Jones. Hy komt oarspronklik út Uruguay, hat ek spile foar FC Grins, mar sit op dit stuit sûnder klup.

Der hingje noch in oantal formaliteiten fêst oan de mooglike komst fan Jones nei Cambuur. Hy is troud mei in Nederlânske frou, wennet hjir ek en hopet op dy wize in wurkfergunning te krijen. As dat slagget, dan kin hy in kontrakt tekenje by Cambuur. Technysk manager fan Cambuur Foeke Booy hat "een goed gevoel" oer Jones, dy't noch altyd meitraint by de Ljouwerters.

Jones op syn beurt toant him tankber dat Cambuur safolle yn it wurk stelt om alles foar him te regeljen. Beide partijen hoopje dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) fluch in wurkfergunning ôfjaan kin.