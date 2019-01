Stijn Schaars: "Als het aan mij ligt, speel ik tegen Ajax"

Middenfjilders Ben Rienstra en Yuki Kobayashi binne beide wedstriden skorst en ek Morten Thorsby is net beskikber. Thorsby is troch de direksje werom set nei de beloften, omdat hy sûnder tastimming de earste twa trainingen oerslein hat. Thorsby wie op dat stuit yn Itaalje om mei Sampdoria te ûnderhanneljen oer in transfer. Dan bliuwe der net in soad middenfjilders oer.

Stijn Schaars

Goed nijs is wol dat Stijn Schaars wer beskikber is. "Als het aan mij ligt, dan speel ik tegen Ajax." Njoggen moannen nei syn blessuere is Schaars wer hielendal fit. De 24-fâldich ynternasjonal rûn begjin april by in training in swiere blessuere op. Hy bruts sawol syn kût- as skynbonke. Schaars hat him wol soargen makke oft hy wer op syn âlde nivo komme soe. "Ik heb geen ervaring met een dubbele beenbreuk, dus dat schiet wel even door je hoofd. Ik ben tenslotte ook al 34 jaar, maar ik ben gaan revalideren, altijd met het idee dat ik terug op het veld zou komen. "